Το σενάριο για νέο έκτακτο επίδομα πριν από το Πάσχα του 2027

Το σενάριο για νέο έκτακτο επίδομα πριν από το Πάσχα του 2027

Σε τροχιά διαδοχικών πληρωμών βρίσκονται οι δικαιούχοι έως τα Χριστούγεννα, καθώς μετά την πίστωση που έλαβαν για το επίδομα των 400 ευρώ, παίρνουν σειρά εντός της εβδομάδας οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, ενώ λίγο πριν από τις γιορτές θα καταβληθούν πρόωρα και οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου 2027.

Η πρώτη πληρωμή αφορά τις συντάξεις Δεκεμβρίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από σήμερα το απόγευμα για την πρώτη κατηγορία δικαιούχων και από το απόγευμα της Πέμπτης για τη δεύτερη.

Ειδικότερα, σήμερα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν από τον ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή ακολουθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ. Τότε θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αυξήσεις 2,9% στις συντάξεις Ιανουαρίου

Η επόμενη πληρωμή αναμένεται μεταξύ 21 και 23 Δεκεμβρίου, όταν θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου. Τα ποσά θα είναι αυξημένα κατά 2,9% από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Ωστόσο, τα καθαρά χρήματα που θα δουν οι συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους θα διαφέρουν, ανάλογα με την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σενάρια για δεύτερη ετήσια ενίσχυση

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο δεύτερης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης πριν από το Πάσχα του 2027. Στόχος, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο, είναι το συνολικό όφελος από τις δύο ενισχύσεις να προσεγγίζει το ποσό μιας επιπλέον σύνταξης.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει το υπερπλεόνασμα του 2026. Εφόσον η Eurostat επικυρώσει τα σχετικά στοιχεία τον Απρίλιο του 2027, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για νέες παροχές. Τα μέχρι τώρα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο δεκάμηνο του έτους δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα άνω των 10 δις. Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ.