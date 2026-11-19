Επίδομα θέρμανσης: Ρεκόρ συμμετοχής στο myΘέρμανση
Εννέα μέρες μετά την λειτουργία της πλατφόρμας myΘέρμανση, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 860.000 για το επίδομα θέρμανσης που φέτος έχει αυξηθεί κατά 30%.
Η ενίσχυση που αφορά σε 1,2 εκατομμύρια πολίτες έχει καλυφθεί ήδη στο 65% των αιτήσεων από δικαιούχους που αναμένεται να πάρουν από 100 έως και 1.560 ευρώ ως επιδότηση θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα MyΘέρμανση λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.
Οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα της προκαταβολής του επιδόματος στους λογαριασμούς τους πριν από τα Χριστούγεννα. Η προκαταβολή για τους παλιούς δικαιούχους αγγίζει το 60% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που είχαν λάβει τον χειμώνα του 2025 και για τους νέους υπολογίζεται στο μισό του ποσού που δικαιούνται, με ελάχιστο όρια τα 80 ευρώ.
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