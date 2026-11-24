Προσωρινό πλαφόν στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 1η Δεκεμβρίου, με στόχο να προστατεύσει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία από την απότομη αύξηση των εισαγωγών.

Τα μέτρα θα ισχύσουν για 200 ημέρες, έως τις 18 Ιουνίου 2027, και καλύπτουν τα συμβατικά, τα ήπια και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά. Μόλις εξαντλείται η ποσόστωση μιας χώρας, οι επιπλέον εισαγωγές από αυτήν θα απαγορεύονται για το υπόλοιπο της περιόδου.

Η Κίνα έχει τη μεγαλύτερη ποσόστωση, με 191.780 οχήματα. Ακολουθούν η Ιαπωνία με 170.889, η Τουρκία με 126.320, το Ηνωμένο Βασίλειο με 105.402 και η Νότια Κορέα με 67.924. Χωριστά όρια προβλέπονται για το Μεξικό, το Μαρόκο, τη Σερβία και τις ΗΠΑ. Για τα οχήματα κινεζικής καταγωγής θα απαιτείται και πιστοποιητικό εξαγωγικής ποσόστωσης από το αρμόδιο κινεζικό εμπορικό επιμελητήριο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Κομισιόν, οι εισαγωγές υβριδικών από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 958%, από 46.001 οχήματα το 2023 σε 486.582 το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2025–Ιουνίου 2026. Η κινεζική ποσόστωση αντιστοιχεί σε περίπου 350.000 οχήματα σε ετήσια βάση, δηλαδή σε μείωση περίπου 28% σε σχέση με τον ρυθμό εισαγωγών εκείνου του δωδεκαμήνου.

Η απόφαση ακολουθεί τη συνεννόηση Βρυξελλών και Πεκίνου της 9ης Οκτωβρίου για τον περιορισμό των προβλεπόμενων κινεζικών εξαγωγών υβριδικών σε βάθος τετραετίας. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κάλεσε την ΕΕ να τηρήσει τα συμφωνηθέντα και τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής. Η έρευνα της Κομισιόν συνεχίζεται και μπορεί να οδηγήσει σε οριστικά μέτρα.