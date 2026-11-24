Κάτω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο διαμορφώθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων σε οκτώ νομούς της χώρας, σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Στην αναζήτηση για την Αθήνα, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, 197 διαφορετικά πρατήρια είχαν δηλώσει τιμή απλής αμόλυβδης κάτω από αυτό το όριο.

Τις χαμηλότερες μέσες τιμές κατέγραψαν η Κοζάνη και η Κορινθία, με 1,868 και 1,869 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα. Ακολούθησαν η Πιερία με 1,882 ευρώ, η Αχαΐα με 1,884 ευρώ, η Αττική με 1,889 ευρώ και η Ημαθία με 1,890 ευρώ. Την οκτάδα συμπληρώνουν η Θεσσαλονίκη με 1,892 ευρώ και η Πέλλα με 1,899 ευρώ.

Ο πανελλαδικός σταθμισμένος μέσος όρος ήταν 1,923 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 3,4 λεπτά πάνω από τη μέση τιμή στην Αττική.

Διαφορά έως 7,60 ευρώ στα 50 λίτρα

Στην Αθήνα, από τα 197 πρατήρια που εντοπίστηκαν κάτω από το όριο των 1,90 ευρώ, τα 141 είχαν δηλώσει τιμές μεταξύ 1,800 και 1,899 ευρώ το λίτρο. Σε άλλα 56, η δηλωμένη τιμή ήταν κάτω από τα 1,80 ευρώ.

Η χαμηλότερη τιμή στη λίστα ήταν 1,747 ευρώ το λίτρο, σε πρατήριο στη λεωφόρο Θηβών 51. Με αυτή την τιμή, τα 50 λίτρα κοστίζουν 87,35 ευρώ, έναντι 94,95 ευρώ σε πρατήριο που έχει δηλώσει τιμή 1,899 ευρώ το λίτρο.