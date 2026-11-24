Έστω ότι μια τηλεόραση πωλείται προς 500 ευρώ. Σε ένα e-shop αναγράφεται σκέτη η τιμή της, ενώ σε ένα δεύτερο η ίδια συσκευή προβάλλεται με τη σήμανση «Από 1.000 ευρώ, τώρα 500 ευρώ – Έκπτωση 50%». Για ποιον λόγο η δεύτερη εκδοχή φαντάζει πιο δελεαστική, παρόλο που το τελικό ποσό πληρωμής παραμένει ακριβώς το ίδιο; Και πώς επηρεάζεται η κρίση μας όταν δίπλα στην τιμή προστίθεται μια αντίστροφη μέτρηση ή η ειδοποίηση ότι τα διαθέσιμα κομμάτια εξαντλούνται;

Πίσω από αυτές τις γνώριμες εμπορικές πρακτικές κρύβεται μια πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπου η καθαρή οικονομική λογική μπλέκεται με την ψυχολογία, το συναίσθημα και τις κοινωνικές επιρροές. Η Black Friday, η οποία από μια μεμονωμένη ημέρα προσφορών έχει μετατραπεί πλέον σε μια εκτεταμένη εμπορική περίοδο, προσφέρει το ιδανικό πεδίο για τη μελέτη αυτής της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η επιστημονική έρευνα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει όχι μόνο το τι επιλέγουμε να αγοράσουμε, αλλά πρωτίστως τα κίνητρα πίσω από τις επιλογές μας, τον τρόπο που κρίνουμε μια προσφορά και τον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουμε εκ των υστέρων. Αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς εξηγεί ο Γιώργος Σιώμκος, καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς «ΑΓΟΡΑ», συνδυάζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία με ευρήματα από την ελληνική πραγματικότητα.

Τι κάνει μια προσφορά πιο δελεαστική

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν τις αγοραστικές μας επιλογές είναι η «αντιλαμβανόμενη σπανιότητα». Όταν ένα είδος προβάλλεται ως διαθέσιμο μόνο για λίγο ή σε ελάχιστα κομμάτια, η προοπτική της απόκτησής του φαντάζει αυτομάτως πιο πολύτιμη στον καταναλωτή.

Σύμφωνα με μετα-ανάλυση 131 επιστημονικών μελετών που δημοσιεύθηκε το 2022 στο Journal of Retailing, ο τρόπος που η σπανιότητα επηρεάζει την πρόθεση αγοράς αλλάζει ανάλογα με την πηγή της: αν οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση, σε περιορισμένο απόθεμα ή σε αυστηρό χρονικό περιθώριο.

Σε αυτό το πλαίσιο ενεργοποιείται και το φαινόμενο FOMO (Fear of Missing Out), δηλαδή ο φόβος μήπως χάσουμε μια καλή ευκαιρία. Έτσι, το δίλημμα του αγοραστή μετατοπίζεται από το «Το έχω πραγματικά ανάγκη;» στο «Και αν εξαντληθεί η προσφορά;».

Ταυτόχρονα, επισημάνσεις όπως «υψηλή ζήτηση» ή «δημοφιλής επιλογή» δρουν ως κοινωνικές ενδείξεις, αφού οι αποφάσεις των υπόλοιπων καταναλωτών επηρεάζουν το πόσο ελκυστικό κρίνουμε ένα προϊόν. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Σιώμκος, «στη Black Friday, η αίσθηση σπανιότητας, ο φόβος απώλειας μιας ευκαιρίας και η συμπεριφορά άλλων καταναλωτών μπορούν να αυξήσουν την ελκυστικότητα μιας προσφοράς και να επισπεύσουν την απόφαση αγοράς». Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πράξη είναι τα e-shops που συνδυάζουν ταυτόχρονα μηνύματα όπως «Απομένουν μόνο 4 τεμάχια» και «Η προσφορά λήγει σε 25 λεπτά».

Η επιστήμη πίσω από τις τιμές και τις εκπτώσεις

Η αξιολόγηση μιας τιμής δεν εξαρτάται πάντοτε αποκλειστικά από το τελικό ποσό, αλλά και από τη σύγκρισή του με μια τιμή αναφοράς. Ο μηχανισμός αυτός είναι γνωστός ως «αγκύρωση» (anchoring). Έτσι εξηγείται γιατί η ίδια τηλεόραση των 500 ευρώ μπορεί να φαίνεται περισσότερο συμφέρουσα όταν συνοδεύεται από την ένδειξη «Έκπτωση 50%».

Έρευνα των Grewal, Monroe και Krishnan, που δημοσιεύθηκε το 1998 στο Journal of Marketing, ανέδειξε την επίδραση των διαφημιζόμενων τιμών αναφοράς στην αντιλαμβανόμενη αξία. Η επιστήμη διακρίνει δύο μορφές αξίας: εκείνη που συνδέεται με τη χρησιμότητα και την ποιότητα του προϊόντος σε σχέση με το κόστος και εκείνη που προκύπτει από την αίσθηση ότι πραγματοποιήθηκε μια συμφέρουσα συναλλαγή.

«Η πραγματική αξία μιας αγοράς κρίνεται από την τελική τιμή, τη χρησιμότητα του προϊόντος και τις διαθέσιμες εναλλακτικές, όχι μόνο από το ποσοστό έκπτωσης», υπογραμμίζει ο καθηγητής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των καταναλωτών απέναντι στη γνησιότητα των εκπτώσεων, η οποία καθιστά τη διαφάνεια των τιμών και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων κρίσιμα στοιχεία της αγοραστικής απόφασης.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες διευκολύνουν τη σύγκριση τιμών, αλλά μπορούν ταυτόχρονα να επηρεάζουν την προσοχή μέσω χρονικών περιορισμών, οπτικών επισημάνσεων και προεπιλεγμένων επιλογών. Όταν τέτοιες πρακτικές παραπλανούν, ενδέχεται να αποτελούν τα λεγόμενα dark patterns. Σε έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2023, τουλάχιστον μία από τρεις εξεταζόμενες πρακτικές εντοπίστηκε σε 148 από 399 ηλεκτρονικά καταστήματα. Το εύρημα δεν αφορά ειδικά τη Black Friday ούτε αντιπροσωπεύει το σύνολο της αγοράς, αναδεικνύει όμως τη σημασία της διαφάνειας.

Από τη Black Friday στη Black Month: Η επέκταση των εκπτώσεων και όσα αποκαλύπτουν οι έρευνες

Τα τελευταία χρόνια, η Black Friday έχει μετατραπεί σταδιακά από μεμονωμένη ημέρα προσφορών σε μια ευρύτερη εμπορική περίοδο, η οποία συχνά προβάλλεται με την ονομασία «Black Month». Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από τον Γιώργο Σιώμκο ως μια αμφίπλευρη χρονική επέκταση: προς τα πίσω, με τις καμπάνιες «Early Black Friday» και τις προσφορές που ξεκινούν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, και προς τα εμπρός, με τις προσφορές να συνεχίζονται μετά τη Cyber Monday και να συνδέονται πλέον σχεδόν αδιάλειπτα με τις προχριστουγεννιάτικες και χριστουγεννιάτικες εκπτώσεις.

Στην ελληνική αγορά, το 2026 εμφανίζονται ήδη από τις αρχές ή τα μέσα Νοεμβρίου καμπάνιες όπως «Early Black Friday», «Black Friday Kick Off» και «Black Month».

Από τη μία πλευρά, η μεγαλύτερη διάρκεια προσφέρει περισσότερο χρόνο για σύγκριση τιμών και προγραμματισμό αγορών. Από την άλλη, παρατείνει την έκθεση σε εμπορικά μηνύματα. Ένα ενδιαφέρον επιστημονικό ερώτημα είναι εάν η συνεχής προβολή εκπτώσεων ενισχύει τη ζήτηση ή περιορίζει σταδιακά την αίσθηση μοναδικότητας της Black Friday.

Επιπλέον, αξίζει να διερευνηθεί κατά πόσο η διαρκής παρουσία εκπτωτικών μηνυμάτων μεταβάλλει τις τιμές αναφοράς των καταναλωτών, δημιουργεί κόπωση από τις προσφορές (promotion fatigue) και επηρεάζει την εμπιστοσύνη τους στη γνησιότητα των διαφημιζόμενων εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Adobe Analytics, οι διαδικτυακές αγορές στις ΗΠΑ το πενθήμερο από την Ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι τη Cyber Monday του 2025 άγγιξαν τα 44,2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 7,7% έναντι του 2024. Ειδικότερα, ο τζίρος ανήλθε σε 11,8 δισ. δολάρια τη Black Friday και σε 14,25 δισ. δολάρια τη Cyber Monday, ενώ η National Retail Federation και η Prosper Insights & Analytics μέτρησαν περίπου 203 εκατομμύρια καταναλωτές το ίδιο διάστημα.

Αντίστοιχα, μελέτη του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη Black Friday του 2025 κατέγραψε ότι το 40% των καταναλωτών ψάχνει στοχευμένα και συγκρίνει τιμές, τη στιγμή που το 39% εντοπίζει τις προσφορές τυχαία κατά την περιήγησή του στα social media.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επέκταση της εκπτωτικής περιόδου πέρα από τα κλασικά εμπορικά προϊόντα. Στην ίδια έρευνα, το 45% ανέφερε ότι σκοπεύει να ξοδέψει κυρίως σε υπηρεσίες, ενώ το 37% παραδέχτηκε πως αποκτά υπηρεσίες τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες δεν θα επέλεγε.

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο ρόλο που παίζουν πλέον τα ταξίδια, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία στις προσφορές. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Σιώμκος, «τα στοιχεία δείχνουν ότι η Black Friday έχει εξελιχθεί σε πολυήμερο, μαζικό και ψηφιακά διαμεσολαβημένο φαινόμενο, με αυξανόμενο ενδιαφέρον και για υπηρεσίες. Η Συμπεριφορά Καταναλωτή μάς βοηθά να ερμηνεύσουμε τους μηχανισμούς πίσω από αυτές τις επιλογές».

Πέρα από την αγορά: Η εμπειρία πελάτη και η μακροχρόνια εμπιστοσύνη

Η επιστήμη της καταναλωτικής συμπεριφοράς δεν εστιάζει μόνο στη στιγμή της συναλλαγής, αλλά εξετάζει εξίσου τι ακολουθεί, όταν καταλαγιάζει ο αρχικός ενθουσιασμός και ο αγοραστής κρίνει στην πράξη την επιλογή του.

Βάσει της θεωρίας Expectation-Disconfirmation του Richard Oliver, η ικανοποίηση καθορίζεται από την απόκλιση ανάμεσα σε όσα περίμενε ο πελάτης και σε όσα τελικά έλαβε. Ακόμη και η πιο γενναιόδωρη έκπτωση δεν αρκεί για να αφήσει θετικές εντυπώσεις, εάν το ίδιο το προϊόν, οι χρόνοι παράδοσης ή η εξυπηρέτηση υστερούν των προσδοκιών. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές μελετούν τη μεταγοραστική γνωστική ασυμφωνία: την αίσθηση αμφιβολίας που συχνά ακολουθεί μια αγορά, όταν ο καταναλωτής διερωτάται αν όντως χρειαζόταν το είδος, αν ξέφυγε από τον προϋπολογισμό του ή αν υπήρχε μια πιο συμφέρουσα εναλλακτική.

Για τις εταιρείες, κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι η συνολική εμπειρία πελάτη (Customer Experience), η οποία χτίζεται σε κάθε φάση επαφής —πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση. Η έγκαιρη αποστολή, η άμεση υποστήριξη, οι απλές διαδικασίες επιστροφής, η τακτική ενημέρωση και, πάνω απ’ όλα, η τήρηση των υποσχέσεων διαμορφώνουν αυτή την εικόνα. Όταν η εμπειρία παραμένει σταθερά ποιοτική, καλλιεργεί την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση (customer loyalty) και ωθεί τους πελάτες να προτείνουν το brand στον κύκλο τους, λειτουργώντας ως πρεσβευτές του (customer advocates).

Σύμφωνα με την έκθεση 2026 Consumer Experience Trends της Qualtrics, σε δείγμα περίπου 20.000 καταναλωτών από 14 χώρες, οι ευχαριστημένοι πελάτες έχουν 4,1 φορές περισσότερες πιθανότητες να συστήσουν μια εταιρεία, 3,8 φορές περισσότερες πιθανότητες να την εμπιστευτούν και 2,3 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν τις αγορές τους από αυτήν, σε σχέση με τους δυσαρεστημένους.

Κατά συνέπεια, η Black Friday λειτουργεί ως διπλό τεστ: δεν κρίνεται μόνο η ελκυστικότητα των εκπτώσεων, αλλά και η ικανότητα των επιχειρήσεων να χτίζουν σταθερούς δεσμούς εμπιστοσύνης. Για τον αγοραστή, το πραγματικό κέρδος μιας προσφοράς δεν μετριέται μόνο με το ποσοστό μείωσης της τιμής, αλλά από το τρίπτυχο κόστους, χρησιμότητας και συνολικής εξυπηρέτησης. Για την επιχείρηση, αντίστοιχα, η επιτυχία δεν κρίνεται μόνο στον όγκο των πωλήσεων, αλλά στην ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσει με το κοινό της. Όπως εύστοχα συνοψίζει ο Γιώργος Σιώμκος, «η έκπτωση μπορεί να κερδίσει την πρώτη αγορά. Η εμπειρία πελάτη κερδίζει την επόμενη».