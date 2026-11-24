Αρχίζει αύριο στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τη χρήση αλγορίθμων στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας.

Στις 12 ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν, συνοψίζονται οι βασικές αλλαγές που προωθούνται από το Υπουργείο Εργασίας.

1. Τι αλλάζει; Οι πλατφόρμες θα δηλώνουν όσους απασχολούν και θα εξηγούν πώς χρησιμοποιούν τους αλγορίθμους τους.

2. Τι θα γνωρίζει ο διανομέας; Ποια βασικά κριτήρια επηρεάζουν τις αναθέσεις και την αμοιβή του.

3. Επιτρέπεται η παρακολούθηση εκτός δουλειάς; Απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων όταν ο εργαζόμενος δεν προσφέρει ούτε εκτελεί εργασία.

4. Ποιος αποφασίζει για τον αποκλεισμό; Άνθρωπος θα αποφασίζει για αναστολή λογαριασμού ή διακοπή συνεργασίας. Για αυτοματοποιημένες αποφάσεις, ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις και επανεξέταση.

5. Τι προβλέπεται για την ασφάλεια; Οι πλατφόρμες θα αξιολογούν αν τα συστήματά τους αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή ασκούν υπερβολική πίεση.

6. Γίνονται όλοι μισθωτοί; Η ανεξάρτητη συνεργασία παραμένει δυνατή. Αν η πλατφόρμα στην πράξη δίνει εντολές και ελέγχει τη δουλειά, τεκμαίρεται εξαρτημένη εργασία, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.

7. Τι ισχύει μέσω τρίτης εταιρείας; Οι εργαζόμενοι διατηρούν την ίδια προστασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις ευθύνονται και οι δύο εταιρείες.

8. Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι; Μισθωτοί και ανεξάρτητοι συνεργάτες θα δηλώνονται στο νέο μητρώο του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

9. Πού μπορεί να προσφύγει ο εργαζόμενος; Στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στη δικαιοσύνη, με προστασία από αντίποινα.

10. Τι αλλάζει στις άδειες; Καταργείται το επιπλέον έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη για γονική άδεια για επόμενο παιδί και το απαιτούμενο εξάμηνο για άδεια φροντιστή.

11. Τι αλλάζει στην ασφάλιση των παιδιών; Η κάλυψη μέσω των γονέων επεκτείνεται μετά τα 18 και, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να διατηρηθεί ή να επανέλθει έως τη συμπλήρωση των 26 ετών.

12. Τι προβλέπεται για τις μητέρες του ΕΔΟΕΑΠ; Οι μισθωτές ασφαλισμένες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα δικαιούνται τη συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ.