“Μαζεύονται” οι παίκτες της Εθνικής ενόψει των παιχνιδίων με Ολλανδία και Σερβία

Ολλανδία – Ελλάδα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 21:45 ζωντανά στον Alpha!

Με το βλέμμα στα δύο παιχνίδια που έρχονται με την Ολλανδία και την Σερβία, οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος, συγκεντρώθηκαν.

Με μία εξαιρετική πορεία στην φαρέτρα της μέχρι τώρα στην διοργάνωση, η Εθνική κοιτάζει μπροστά και συγκεντρωμένα τα επικείμενα παιχνίδια. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η γαλανόλευκη θα κοντραριστεί με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 21:45. Την Δευτέρα, 16 Νοεμβίου, θα υποδεχτεί την Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 21:45 επίσης.

Η Εθνική ομάδα ήρθε ισόπαλη στο τελευταίο της παιχνίδι με την Ολλανδία διατηρώντας την θέση της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αγκαζέ με την Ολλανδία, η οποία είχε κερδίσει με σκορ 2-1 την Σερβία. Και οι δύο ομάδες, Ελλάδα και Ολλανδία βρίσκονται στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς.

Η Σερβία βρίσκεται στην τελευταία θέση στον όμιλό της με 0 βαθμούς, καθώς δεν έχει καταφέρει να βρει την νίκη στις αναμετρήσεις της με τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου.