100 Χρόνια ΕΠΟ: Ένας αιώνας ζωής με επετειακή σειρά γραμματοσήμων

Ο Τάσος Μπακασέτας, ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Ο Τάσος Μπακασέτας, ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

H ΕΠΟ και τα ΕΛΤΑ γιορτάζουν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με την έκδοση και σφράγιση Ειδικής Σειράς Γραμματοσήμων, αφιερωμένης στην εκατονταετή διαδρομή του οργανωμένου ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην ειδική σειρά γραμματοσήμων αποτυπώνονται ξεχωριστές στιγμές και σύμβολα της ιστορίας της ΕΠΟ:

Δύο χαρακτηριστικές εικόνες από το ανεπανάληπτο καλοκαίρι του 2004, με πρωταγωνιστές εμβληματικές προσωπικότητες της μεγαλύτερης επιτυχίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ότο Ρεχάγκελ και τον Θοδωρή Ζαγοράκη και το επίσημο λογότυπο της ΕΠΟ, καθώς και το επετειακό για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η Ειδική Σειρά Γραμματοσήμων σφραγίστηκε με την Ειδική Αναμνηστική Σφραγίδα των ΕΛΤΑ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην πλατεία Συντάγματος, την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας των γραμματοσήμων, Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Εκ μέρους της ΕΠΟ παρέστη η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Τάσος Μπακασέτας, ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.