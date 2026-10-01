Ελλάδα – Ολλανδία 2-2 στην Τούμπα

Ισοφάρισε η Ολλανδία, αλλά η Ελλάδα δεν κουνιέται από την 1η θέση. Οι Ολλανδοί “ζαλίστηκαν” στο πρώτο ημίχρονο, με την Εθνική να δημιουργεί ευκαιρίες και να κάνει φάσεις την μία μετά την άλλη. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με το 2-0 για την Ελλάδα, με γκολ του Ιωαννίδη και του Μασούρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ολλανδία μπήκε “με όρεξη” για εκδίκηση. Περισσότερες απειλές και επίθεση, με την Ελλάδα να παίρνει τον ρόλο του αμυντικού. Τελικά η Ολλανδία έφτασε την Εθνική στο τέλος του δρόμου κλειδώνοντας το σκορ στο 2-2.