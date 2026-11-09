Ολλανδία – Ελλάδα: Ο Ροχίτ Σάγκι διαιτητής του αγώνα του Nations League

Ο Νορβηγός ρέφερι θα σφυρίξει στη μεγάλη μάχη της Εθνικής

Ο 34χρονος Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι, ορίστηκε διαιτητής του αγώνα Ολλανδία – Ελλάδα για το Nations League, στις 13 Νοεμβρίου, στις 21:45, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA.

Ο Ροχίτ Σάγκι θα έχει για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, ως βοηθούς τους συμπατριώτες του, Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο επίσης Νορβηγός Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ.

Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ, με την «επίσημη αγαπημένη» να στοχεύει σε μια ακόμα μεγάλη επικράτηση, αυτή τη φορά απέναντι στην Ολλανδία.