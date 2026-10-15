Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ματς Ολλανδία-Ελλάδα

Για ακόμη μια φορά οι Έλληνες φίλαθλοι απέδειξαν την αγάπη τους για την Εθνική. 2750 ΄΄μαγικά΄΄ χαρτάκια βρίσκονται ήδη στα χέρια των τυχερών φιλάθλων έχοντας έτσι την δυνατότητα να δούν απο κοντά τον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League A του UEFA Nations League και θα μεταδοθεί ζωντανά απο την Τηλέοραση του Alphatv.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, ενω θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο & να συνοδεύονται από ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.