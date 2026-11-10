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UEFA Nations League: Χωρίς Κόστιτς η Σερβία κόντρα στην Ελλάδα

UEFA NATIONS LEAGUE
10/11/2026 15:37
UEFA Nations League: Χωρίς Κόστιτς η Σερβία κόντρα στην Ελλάδα
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Ο αγώνας Ελλάδα – Σερβία θα μεταδοθεί ζωντανά στις 16 Νοεμβρίου στον Alpha!

Με δύο σημαντικές απουσίες θα έρθει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο η Σερβία για τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα στις 16 Νοεμβρίου στις 21:45.

Η μία αυτή του Φίλιπ Κόστιτς. Ο αριστερός μπακ της Αϊντχόφεν δεν θα συμμετάσχει στην μάχη με την Εθνική Ελλάδος. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, έχει να διαχειριστεί και την απουσία του Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού.

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