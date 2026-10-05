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UEFA Nations League: Ολλανδία – Σερβία 2-1

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
05/10/2026 18:01
UEFA Nations League: Ολλανδία – Σερβία 2-1
AP Photo/Patrick Post

Η Ολλανδία κέρδισε την Σερβία αφήνοντάς την στην ίδια θέση στον όμιλο.

Το σκορ άνοιξε ο Κουπμάινερς εκτελώντας εύστοχα φάουλ και κάνοντας το 1-0. Οι Σέρβοι αντέδρασαν άμεσα, μόλις στα επόμενα 4 λεπτά στο, 35ο λεπτό, και ισοφάρισαν. Η Ολλανδία, συνέχισε αυτό που ξεκίνησε και σφράγισε το σκορ και τη νίκη κάνοντας το 2-1 με γκολ του Ζίρκζι. 

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