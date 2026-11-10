Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Το ίδιο καλά πρέπει να παίξουμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια

Με τα δύο παιχνίδα, με Ολλανδία και Σερβία να πλησιάζουν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλά για την πορεία της Εθνικής έως τώρα στην διοργάνωση του Nations League, για το πως βλέπει τα επικείμενα παιχνίδια αλλά και για τις νέες κλήσεις της Εθνικής.

“Μας έμειναν τα δύο τελευταία παιχνίδια, μετά από τα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Νομίζω ότι βαθμολογικά είμαστε πολύ καλά. Όμως έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε πολύ καλά και στα δύο τελευταία παιχνίδια” είπε ο προπονητής.

“Έχουμε περισσότερες εμπειρίες σχετικά με την δυναμικότητα των αντιπάλων, αλλά δεν πρέπει αυτό να μας κάνει να υπερεκτιμάμε τους εαυτούς μας. Πάντα πρέπει να κοιτάμε συγκεντρωμένα τον στόχο.”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM ILIAS KOUTSOUPIAS

Για την κλήση της Εθνικής στον Ηλία Κουτσουπιά σημείωσε: Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά νέα πρόσωπα στην Εθνική. Παρακολουθούμε τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό. Όταν είναι η ώρα να τους καλέσουμε θα το κάνουμε. Ο Ηλίας είναι ένα παιδί που προσπαθεί, βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο και αξίζει την ευκαιρία, Για αυτό και είναι εδώ μαζί μας.