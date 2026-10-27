Βρετανία: Η Μέγκαν Μαρκλ θα συμπαρουσιάζει την εκπομπή Junior MasterChef της Αυστραλίας

Η Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, επιστρέφει στην τηλεόραση αναλαμβάνοντας ρόλο παρουσιάστριας στον επόμενο κύκλο του Junior MasterChef Australia που θα προβληθεί το 2027, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Channel 10 στο Instagram.

Η δούκισσα του Σάσεξ, η οποία είχε κάνει μια guest εμφάνιση στην εκδοχή του διαγωνισμού για ενήλικες στις αρχές της χρονιάς, θα βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής μαζί με την Πο Λινγκ Γιέου, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στη Μελβούρνη μέσα στο πρώτο μισό του επόμενου έτους.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την πρόσφατη επιστροφή της οικογένειας στη Μεγάλη Βρετανία από την Αμερική, τροφοδοτώντας τις φήμες που θέλουν την πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Suits να επιδιώκει την επανεκκίνηση της καριέρας της στην υποκριτική, την οποία είχε διακόψει λόγω του γάμου της το 2018.

Το ζευγάρι, που απασχολεί έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης από το 2020 –όταν και αποποιήθηκε τα βασιλικά του καθήκοντα για να μετακομίσει στις ΗΠΑ, εξαπολύοντας στη συνέχεια πυρά κατά του Παλατιού– βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες για μια σοβαρή οικογενειακή υπόθεση. Συγκεκριμένα, οι αρχές των Φιλιππίνων διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο πατέρας της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ, κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, με την ίδια τη δούκισσα να δηλώνει βαθιά σοκαρισμένη από τις συγκεκριμένες καταγγελίες.