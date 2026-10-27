Η Ιορδανία εξαπολύει βομβαρδισμούς στη Συρία μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους μια γυναίκα και τρία παιδιά στην επαρχία Ντεράα, καθώς και ένας άνδρας στη γειτονική επαρχία Σουάιντα. Το Αμμάν ξεκαθάρισε ότι στο στόχαστρο των βομβαρδισμών βρέθηκαν «τρομοκρατικοί» πυρήνες και κρησφύγετα οργανώσεων που συνδέονταν με τους δράστες της πρόσφατης αιματηρής επίθεσης εναντίον της χριστιανικής μειονότητας του βασιλείου.

Το περιστατικό αυτό είχε σημειωθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα, όταν ένοπλοι ισλαμιστές άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας μέσα στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, σκοτώνοντας εννέα πιστούς και τραυματίζοντας άλλους 25, σε μια περιοχή όπου διαβιοί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Η ηγεσία της Ιορδανίας, χώρας όπου οι χριστιανοί αποτελούν περίπου το 3% του κυρίως σουνιτικού πληθυσμού, είχε προειδοποιήσει εξαρχής για μια αμείλικτη απάντηση στο πρωτοφανές αυτό χτύπημα. Πριν από τις αεροπορικές επιδρομές, οι αρχές ασφαλείας ανακοίνωσαν τη σύλληψη των τριών φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά από ανταλλαγή πυρών σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην επαρχία Καράκ, όπου κρύβονταν μαζί με ένα μεγάλο οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας, Αμπντάλα Μαάιτα, οι συλληφθέντες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας —δύο αδέλφια και ο κουνιάδος τους— οι οποίοι εμφορούνται από την εξτρεμιστική τακφιριστική ιδεολογία και πλέον νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Πάντως, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάζεν αλ Φαράγια, διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για επαφές ή συνεργασία των δραστών με δίκτυα του εξωτερικού.

Στο διπλωματικό πεδίο, η στρατιωτική επιχείρηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δαμασκού. Η de facto κυβέρνηση της Συρίας, μέσω του πρακτορείου SANA, κατήγγειλε ότι οι ιορδανικοί βομβαρδισμοί έγιναν αυθαίρετα, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση ή συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Ως άμεσο αντίμετρο, η συριακή αρχή συνόρων διέκοψε τη λειτουργία του κεντρικού μεθοριακού σταθμού (Νασίμπ για τη Συρία / Τζάμπερ για την Ιορδανία), αναστέλλοντας πλήρως τη διέλευση επιβατών και εμπορευμάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Παρά την κλιμάκωση, η πολιτική ηγεσία στο Αμμάν εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ διεμήνυσε ότι η Ιορδανία θα παραμείνει όαση ασφάλειας και ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε σκοταδιστικές ιδεολογίες που διχάζουν τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ένοχοι θα αντιμετωπίσουν τις πιο αυστηρές ποινές, με δεδομένο ότι ο φόνος στη χώρα τιμωρείται με θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός κυβερνητικής επικοινωνίας, Μοχάμεντ αλ Μομάνι, υπογράμμισε ότι το κράτος θα πατάξει με σιδηρά πυγμή και χωρίς κανένα έλεος ή επιείκεια οποιονδήποτε αποπειραθεί να απειλήσει την εθνική ασφάλεια.