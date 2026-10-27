Μεξικό: Ιερωμένος αγνοείται στη Σιναλόα

Ένας 67χρονος Καθολικός ιερέας, ο πάτερ Κλεμέντε Μοράλες, αγνοείται στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι τοπικές και εκκλησιαστικές αρχές. Ο ιερέας εθεάθη για τελευταία φορά στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Κουλιακάν, η οποία αποτελεί το επίκεντρο ενός αιματηρού «εμφυλίου» πολέμου ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του ομώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών.

Οι συγκρούσεις αυτές, που έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους από το 2024, ξέσπασαν για τη διαδοχή των ιστορικών ηγετών του καρτέλ, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.

Μετά την είδηση της εξαφάνισης, η Διάσκεψη των Επισκόπων του Μεξικού κάλεσε τις αρχές να κινητοποιηθούν άμεσα για τον εντοπισμό του, ενώ πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε έξω από το κυβερνείο της πολιτείας για να προσευχηθεί και να ζητήσει την ασφαλή επιστροφή του.

Από την πλευρά της, η κυβερνήτρια της Σιναλόα, Γκρασιέλα Ντομίνγκες, διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας διεξάγουν εντατικές έρευνες και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την ηγεσία της Εκκλησίας. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα γενικότερο κλίμα ακραίας βίας που μαστίζει τη χώρα την τελευταία εικοσαετία, κατά την οποία τουλάχιστον 14 ιερείς έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία επτά χρόνια.