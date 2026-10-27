Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ, όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να έπεσε σκοπίμως επάνω τους στο πεζοδρόμιο όπου στέκονταν, στην Κάτω Σαξονία.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά τη σχέση τους με τα θύματα, με τα οποία φαίνεται ότι γνωρίζονταν.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη στην πόλη Νόιστατ αμ Ρούμπενμπέργκε, κοντά στο Ανόβερο, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

«Η αλληλουχία των γεγονότων και η ακριβής σχέση των εμπλεκομένων αποτελούν ακόμη μέρος της έρευνας. Οι ύποπτοι πιθανότατα στόχευσαν τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων σκοπίμως, όχι τυχαία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο αριθμός των δραστών δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο μετά την επίθεση εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, καθώς δέχθηκαν πυρά από αστυνομικούς και διέφυγαν τρέχοντας. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο κατά σύμπτωση, καθώς διενεργούσαν τακτικό έλεγχο της κυκλοφορίας.

Από τα πυρά της αστυνομίας έχουν σκάσει τα λάστιχα και έχουν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου των δραστών, οι οποίοι έκτοτε αναζητούνται, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου της αστυνομίας.