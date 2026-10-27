Ζαπορίζια: Επίθεση drone σε λεωφορείο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν, μετά από επίθεση drone σε λεωφορείο στη Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η οποία ελέγχεται από τη Ρωσία. Την ανακοίνωση, έκανε ο διορισμένος κυβερνήτης της περιφέρειας από τη Ρωσία, Γεβγκένι Μπαλίτσκι.

Την ίδια ώρα, επίθεση ουκρανικού drone στην πόλη Μπριάνσκ, στη δυτική Ρωσία, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό άλλων έξι ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη Εγκόρ Κοβάλτσουκ μέσω Telegram.

Παράλληλα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν υποδομή μεταφορών στο Κίεβο, καθώς και έναν κόμβο εφοδιασμού στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε φορτηγά πλοία.