Μέγκαν Μαρκλ: Στο σπιτι του πατέρα της υλικό παιδικής πορνογραφίας

Αναταραχή έχει προκληθεί στο Παλάτι και στην οικογένεια της Μέγκαν Μαρκλ, μετά την αποκάλυψη ότι ο πατέρας της διέθετε μια τεράστια συλλογή από εικόνων και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Τα ευρήματα ήρθαν στο φως μετά την καταγγελία που έκανε ο ετεροθαλής αδερφός της, Τόμας Μαρκλ, στις Φιλιππινέζικες αρχές. Στις 10 Ιουλίου, κατήγγειλε την ανακάλυψή του και στη γραμμή επικοινωνίας του FBI, στο αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά, καθώς και στην αστυνομία της Πενσιλβάνια, όπου διέμενε ο πατέρας του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, βρήκε πολλές φωτογραφίες κακοποίησης παιδιών, ενώ έψαχνε στα κουτιά με τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, ένα κινητό τηλέφωνο για τον πατέρα της συντρόφου του. Ο αδερφός της Μαρκλ σοκαρίστηκε και αηδίασε όταν βρήκε σε ένα εγκαταλελειμμένο στο κινητό τηλέφωνο ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με αποτρόπαιο περιεχόμενο. Η αστυνομία κατάσχεσε το υλικό, μετά την καταγγελία του.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun», ο Τόμας Τζούνιορ:

«Όταν ανακάλυψα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

Το FBI επιβεβαίωσε ότι έλαβε την ένορκη κατάθεση του πατέρα της Μαρκλ, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φιλιππίνων. Παράλληλα, φέρεται να έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τον περασμένο Μάιο ο 60χρονος είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του. Πλέον μένει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Φλόριντα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των καταγγελιών από την αστυνομία των Φιλιππίνων, ενώ δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από εκπρόσωπο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Η ρήξη της Μέγκαν με τον πατέρα της

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της, με τον οποίο δεν έχει επαφές εδώ και χρόνια.

Η ρήξη εντάθηκε λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον Μάιο του 2018. Ο Τόμας Μαρκλ θα συνόδευε την κόρη του στην τελετή, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Είχε επικαλεστεί προβλήματα υγείας.

Από τότε πατέρας και κόρη δεν έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους.