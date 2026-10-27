Τουρκία: Αρχαίο γλυπτό 2000 ετών βρέθηκε στη Σμύρνη

Ένα μαρμάρινο κεφάλι που απεικονίζει τον Δία, με εκτιμώμενη ηλικία περίπου 2.000 ετών, ανακτήθηκε από τις τουρκικές αρχές στη Σμύρνη, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία προφυλακίστηκαν μετά την παρουσίασή τους ενώπιον δικαστηρίου.

Το γλυπτό εντοπίστηκε στην περιοχή Κονάκ, στη δυτική Τουρκία. Οι αρχές το χρονολογούν στη ρωμαϊκή περίοδο, όμως η ακριβής ηλικία, η αρχική του θέση και η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στην κατοχή των υπόπτων παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η αστυνομική επιχείρηση στη Σμύρνη

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της τοπικής εισαγγελίας. Σε αυτή συμμετείχαν στελέχη των υπηρεσιών Δίωξης Λαθρεμπορίου και Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφαλείας της επαρχίας της Σμύρνης.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση της τουρκικής νομοθεσίας που αφορά την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κατηγορουμένων. Επίσης, δεν έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο απέκτησαν ή διατηρούσαν το μαρμάρινο κεφάλι του Δία.

Έρευνα για την προέλευση του μαρμάρινου κεφαλιού του Δία

Κεντρικό ζήτημα στην έρευνα αποτελεί η προέλευση του αρχαίου γλυπτού. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν το εύρημα συνδέεται με συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο ούτε εάν υπάρχουν στοιχεία ότι αφαιρέθηκε από μνημείο.

Η ταυτοποίηση της αρχικής του θέσης θεωρείται κρίσιμη τόσο για την αποτίμηση της αρχαιολογικής και ιστορικής του αξίας όσο και για τη διερεύνηση πιθανής παράνομης διακίνησης. Η υπόθεση αφορά ένα φαινόμενο που αφαιρεί αντικείμενα από το αρχαιολογικό τους περιβάλλον, περιορίζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία για την ερμηνεία του παρελθόντος.

Οι επόμενες εξετάσεις αναμένεται να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρονολόγηση του γλυπτού και να φωτίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες περιήλθε στην κατοχή των τριών κατηγορουμένων.

Ο Δίας στη ρωμαϊκή Ανατολία

Ο Δίας, κορυφαία θεότητα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, αποτέλεσε διαχρονικό θέμα της αρχαίας γλυπτικής. Η συνήθης εικονογραφική του απόδοση τον παρουσιάζει ως ώριμη, γενειοφόρο ανδρική μορφή, συνδεδεμένη με την εξουσία και τη δύναμη.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, ο Δίας ταυτίστηκε με τον Jupiter, την ανώτατη θεότητα των Ρωμαίων. Η εικονογραφία και η λατρεία του διαδόθηκαν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, με ισχυρή παρουσία και στην αρχαία Ανατολία, δηλαδή στη σημερινή Μικρά Ασία.

Η Σμύρνη αποτελεί περιοχή με διαδοχικές ελληνικές, ελληνιστικές και ρωμαϊκές επιρροές και παραμένει σημαντικό πεδίο αρχαιολογικής έρευνας. Η αξιολόγηση του ευρήματος θα καθορίσει την ιστορική σημασία του και ενδεχομένως θα συνδέσει το μαρμάρινο κεφάλι του Δία με συγκεκριμένο τόπο ή μνημείο.