Ο βασιλιάς Κάρολος κατευθύνεται στην Καραϊβική καθώς πληθαίνουν οι εκκλήσεις για αποζημιώσεις σχετικά με τη δουλεία

Στην Καραϊβική μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα ο βασιλιάς Κάρολος, στο πλαίσιο μιας περιοδείας που πραγματοποιείται εν μέσω έντονων πιέσεων από τις χώρες της περιοχής προς το Λονδίνο για την καταβολή αποζημιώσεων που σχετίζονται με το ιστορικό δουλεμπόριο.

Η επίσκεψη του Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα ξεκινήσει από τις Μπαχάμες και τη Γουιάνα. Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, προκειμένου ο μονάρχης να παραστεί στη διετή Σύνοδο των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM). Το ταξίδι είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου.

Το ζήτημα της δουλείας αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις, όπως είχε συμβεί και το 2022, όταν ο Κάρολος είχε εκφράσει τη βαθιά του θλίψη ενώπιον των ηγετών της Κοινοπολιτείας, ενός οργανισμού 56 κρατών που στην πλειονότητά τους αποτελούν πρώην βρετανικές αποικίες.

Ήδη από τον προηγούμενο μήνα, η Κοινότητα της Καραϊβικής (CARICOM) —στην οποία συμμετέχουν 23 πλήρη και συνδεδεμένα μέλη, όπως η Τζαμάικα, τα Μπαρμπέιντος και οι Μπαχάμες— γνωστοποίησε την πρόθεσή της να θέσει επίσημα το θέμα των επανορθώσεων στην ατζέντα της Συνόδου.

Η Γενική Γραμματέας της CARICOM, Κάρλα Μπάρνετ, υπογράμμισε τον περασμένο μήνα ότι για την Καραϊβική το ζήτημα αυτό είναι πρωτίστως θέμα δικαιοσύνης. Όπως εξήγησε, αφορά την αναγνώριση των σφαλμάτων, τη λογοδοσία και τη ριζική αλλαγή, με στόχο τη διαμόρφρωση ενός δίκαιου μέλλοντος για τους απογόνους εκείνων που αντιμετωπίστηκαν ως περιουσιακά στοιχεία των αποικιοκρατών, βιώνοντας μαρτυρικές στιγμές και χάνοντας τη ζωή και την ελευθερία τους.

Από την πλευρά του, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ξεκαθάρισε ότι ο βασιλιάς σκοπεύει να αναφερθεί ανοιχτά στον ρόλο της Βρετανίας στο διατλαντικό δουλεμπόριο. Ωστόσο, δεν πρόκειται να ζητήσει επίσημη συγγνώμη, ευθυγραμμιζόμενος με την πάγια πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία απορρίπτει επίσης κάθε ενδεχόμενο οικονομικών αποζημιώσεων. Εκπρόσωπος των ανακτόρων τόνισε πως ο Κάρολος εργάζεται εδώ και χρόνια για την ανάδειξη των αδικιών του παρελθόντος και την εύρεση πρακτικών τρόπων για την αντιμετώπιση των σημερινών ανισοτήτων.

Αντίθετα, η Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας, Σίρλεϊ Μπότσγουεϊ, επεσήμανε πρόσφατα ότι έχει φτάσει η ώρα να συζητηθούν οι επανορθώσεις, είτε αυτές αφορούν οικονομικούς πόρους είτε άλλες ενέργειες, όπως ο επαναπατρισμός πολιτιστικών θησαυρών. Αναφερόμενη μάλιστα σε μια πιθανή συγγνώμη από τον βασιλιά —ο οποίος παραμένει ανώτατος άρχοντας σε αρκετά κράτη της περιοχής, όπως οι Μπαχάμες και η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα—, δήλωσε στο Sky News ότι μια τέτοια κίνηση «μόνο θετικό αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει».

Ιστορικά, από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, περισσότεροι από 12,5 εκατομμύρια Αφρικανοί αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι από Ευρωπαίους, με τη Βρετανία να έχει την ευθύνη για τη βίαιη μεταφορά περίπου 3,2 εκατομμυρίων εξ αυτών.