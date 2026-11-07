Βραζιλία: Τέσσερις τραυματίες στην κατάρρευση 4ώροφου εμπορικού κτιρίου στη Σάου Πάουλου

Η στέγη και τμήμα ενός τετραώροφου εμπορικού κτιρίου στο κέντρο του Σάου Πάουλου της Βραζιλίας υπέστησαν κατάρρευση χθες, Παρασκευή. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανασκευάζοντας τις αρχικές αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τη στιγμή της πτώσης βρίσκονταν εντός του κτιρίου συνολικά 35 άτομα, τα οποία ανασύρθηκαν όλα σώα. Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των σωστικών συνεργείων που επικαλέστηκε η πολιτειακή κυβέρνηση, περίπου 20 άτομα είχαν εγκλωβιστεί προσωρινά σε μια αίθουσα του κτιρίου που παρέμεινε άθικτη.

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Μπρας, ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο της μεγαλούπολης που φιλοξενεί πλήθος πολυκαταστημάτων. Από το οπτικό υλικό που προβλήθηκε στα βραζιλιάνικα δίκτυα, διακρίνεται πως ένα εκτεταμένο κομμάτι του οικοδομήματος έχει ισοπεδωθεί, με την πρόσοψη ωστόσο να μην έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.