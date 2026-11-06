Κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία στο Σάο Πάολο

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας την Παρασκευή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε το περιστατικό, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διάσωση εγκλωβισμένων.

Σύμφωνα με την πρώτη κλήση που δέχθηκε η πυροσβεστική, υπήρχαν 25 άνθρωποι που είχαν πληγεί από την κατάρρευση. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το GloboNews μετέδωσε ότι 17 άνθρωποι διασώθηκαν από τα συντρίμμια, ενώ έκανε λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικός απολογισμός για τον αριθμό των τραυματιών, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της κατάρρευσης.