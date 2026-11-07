Παραγουάη: Ο καθαιρεθείς πρόεδρος Πένια υπό κατ’ οίκον κράτηση

Πρόεδρος ορκίστηκε ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος της χώρας

Ο πρώην πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ο οποίος καθαιρέθηκε χθες Παρασκευή από τη Γερουσία της χώρας της Λατινικής Αμερικής, εξαιτίας των ευθυνών του για την τραπεζική κρίση που πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες, τέθηκε λίγη ώρα αργότερα υπό κράτηση κατ’ οίκον, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Ο κ. Πένια «θα παραμείνει» σε καθεστώς «κρατουμένου κατ’ οίκον» απόψε, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους η εισαγγελίας Σίλβια Μαργαρίτα Γκονσάλες Βέστερ.

Πρόσθεσε ότι ο καθαιρεθείς πρόεδρος Πένια πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα στις 11:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 16:00 ώρα Ελλάδας) στην έδρα της εισαγγελίας όπου αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για τα φερόμενα αδικήματα της παραβίασης δημόσιας εμπιστοσύνης, της άσκησης αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος για προσωπικούς σκοπούς.

Ο νέος πρόεδρος

Ο αντιπρόεδρος της Παραγουάης Πέδρο Αγιάνα ορκίστηκε χθες Παρασκευή νέος πρόεδρος της χώρας, μετά την καθαίρεση από τη Γερουσία του Σαντιάγο Πένια.

«Οι συμπατριώτες που περνούν τόσο δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του χρηματοπιστωτικού χάους θα αποζημιωθούν στο ακέραιο. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους», υποσχέθηκε ο κ. Αγιάνα, 52 ετών, κατά τη διάρκεια σύντομης τοποθέτησής του στη Γερουσία μετά την ορκωμοσία του.

Ο κ. Αγιάνα ανήκει στο κόμμα Κολοράδο (δεξιά) του προκατόχου του, η θητεία του οποίου κανονικά θα ολοκληρωνόταν το 2028. Ορκίστηκε αφού η άνω Βουλή έκρινε ομόφωνα τον κ. Πένια ένοχο για «κακή» άσκηση των καθηκόντων του και τον καθαίρεσε από το αξίωμά του, εν μέσω της καταστροφής της τράπεζας Ueno.