Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Κίεβο με δύο τραυματίες λίγο πριν από τις συνομιλίες στα ΗΑΕ

Τουλάχιστον δύο τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε αστικές υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου μέσω Telegram.

Τον συναγερμό για την επιδρομή σήμανε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, κάνοντας λόγο για εκρήξεις στα προάστια και χρήση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον υποδομών. Σε νεότερη ενημέρωσή του, περίπου μισή ώρα αργότερα, ο κ. Κλίτσκο διευκρίνισε ότι συντρίμμια κατέπεσαν σε πενταώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας επίσης φθορές στην πρόσοψη ενός γειτονικού κτιρίου κατοικιών, ενώ ζημιές υπέστη και το κτίριο ενός νηπιαγωγείου. Οι αρχές απηύθυναν συνεχείς προειδοποιήσεις στους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για τον κίνδυνο νέων πληγμάτων από πυραύλους και drones.

Το νέο κύμα επιθέσεων επιβεβαίωσε τις προειδοποιήσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα, στο βραδινό του διάγγελμα, είχε κάνει λόγο για πληροφορίες σχετικά με ρωσικές προετοιμασίες πλήγματος κατά ενεργειακών δικτύων, γεφυρών και κρίσιμων υποδομών.

Η κλιμάκωση στο πεδίο έρχεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την προγραμματισμένη επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον, οι οποίες θα διεξαχθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια διαλόγου μετά τον άκαρπο γύρο διαπραγματεύσεων του περασμένου Φεβρουαρίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα αισιόδοξος για την επίτευξη μιας «μεγάλης και όμορφης» συμφωνίας, η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο που πλησιάζει πλέον τη συμπλήρωση πέντε ετών.