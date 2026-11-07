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Οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ
07/11/2026 08:54
Οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν
΄΄Χρυσώνουν΄΄ πληροφορίες οι ΗΠΑ για το Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιραν AP

Χρηματική ανταμοιβή που φτάνει έως τα 20 εκατομμύρια δολάρια, συνοδευόμενη από το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης, προσφέρει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε όποιον παράσχει στοιχεία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπως γνωστοποίησε την Παρασκευή ο αμερικανικός στρατός.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, τα ζητούμενα στοιχεία ενδέχεται να σχετίζονται με τις υποδομές, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό (με έμφαση στους επιστήμονες), καθώς και με τις μεταφορές ή τις μετακινήσεις αυτών των προσώπων και υλικών.

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