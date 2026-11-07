Βραζιλία: Νέο δικαστικό μπλόκο στις πλατφόρμες στοιχηματισμού

Διαφορετική εξέλιξη λαμβάνει η διαμάχη γύρω από το μπλόκο στις διαδικτυακές εταιρείες στοιχημάτων στη Βραζιλία. Την Παρασκευή, δικαστική απόφαση ανέτρεψε προγενέστερη κρίση που έδινε το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία τριών στοιχηματικών ιστοτόπων, αναζωπυρώνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης Λούλα και των παρόχων του κλάδου.

Όπως γνωστοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Ένωσης (AGU), έγινε δεκτή η κυβερνητική έφεση με το επιχείρημα ότι η αρχική απόφαση νόθευε τον υγιή ανταγωνισμό, ευνοώντας επιλεκτικά ορισμένες πλατφόρμες εις βάρος των υπολοίπων που παρέμεναν κλειστές.

Νωρίτερα, η δικαστής Αντριάνα Πιλέτζι του ομοσπονδιακού δικαστηρίου TRF-3 στο Σάο Πάολο είχε κάνει δεκτό το αίτημα της CDA Gaming, διαχειρίστριας εταιρείας των τριών ιστότοπων. Η επιχείρηση είχε στραφεί νομικά εναντίον του προεδρικού διατάγματος του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντε Σίλβα, επικαλούμενη παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου.

Η αρχική απόφαση αφορούσε αποκλειστικά τις πλατφόρμες της CDA Gaming. Η δικαστής είχε επισημάνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις για να συμμορφωθούν με το ρυθμιστικό πλαίσιο που εισήγαγε η κυβέρνηση το 2023. Μεταξύ άλλων, κατέβαλαν τέλος αδειοδότησης ύψους 30 εκατ. ρεάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

«Η επίκληση του δημόσιου συμφέροντος δεν δίνει στην κυβέρνηση τη μαγική δυνατότητα να αλλάζει ξαφνικά όσα έχουν συμφωνηθεί», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η δικαστής, υπερασπιζόμενη τη νομική θέση της εταιρείας.

Η απόφαση του Λούλα για τον περιορισμό των στοιχηματικών πλατφορμών είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Λίγες ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, τον οποίο τελικά κέρδισε, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος προχώρησε σε δραστικά μέτρα κατά των λεγόμενων «bets», μιας αγοράς που είχε αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς τα προηγούμενα χρόνια.

Η κυβέρνηση συνδέει την εξάπλωση του online betting με σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ειδικότερα, θεωρεί ότι ο εθισμός στον στοιχηματισμό αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και ότι οι πλατφόρμες συμβάλλουν στην αύξηση του χρέους των νοικοκυριών.

Η υπόθεση έχει πλέον φτάσει και στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση, στο πλαίσιο της εξέτασης προσφυγών που έχουν καταθέσει μεγάλες εταιρείες του κλάδου κατά του κυβερνητικού διατάγματος.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο. Εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών συλλόγων υποστήριξαν ότι τα έσοδά τους έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς οι περισσότερες ομάδες της πρώτης κατηγορίας είχαν στοιχηματικές εταιρείες ως βασικούς χορηγούς.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι του λιανεμπορίου ανέφεραν ότι οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν μετά την απαγόρευση του online στοιχηματισμού, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα για τις οικονομικές συνέπειες του μέτρου.

Το κυβερνητικό διάταγμα τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ωστόσο χρειάζεται την έγκριση του Κοινοβουλίου έως το τέλος Ιανουαρίου, προκειμένου να αποκτήσει οριστική ισχύ νόμου.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοιχτό το μέλλον μιας αγοράς που γνώρισε ταχύτατη ανάπτυξη στη Βραζιλία, αλλά πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με αυστηρότερη εποπτεία και σημαντική θεσμική αβεβαιότητα.