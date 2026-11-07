Γουατεμάλα: Βουλευτής και τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση ενόπλων

Ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης και τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή στη Γουατεμάλα, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε μια περιοχή όπου δρουν εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο ναρκωτικών, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αρχών.

Το θύμα ήταν ο 35χρονος Χούλιο Πορτίγιο, εκπρόσωπος της ανατολικής επαρχίας Σακάπα και μέλος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE), το οποίο ιδρύθηκε από την πρώην Πρώτη Κυρία, Σάντρα Τόρες, όπως γνωστοποίησε το κοινοβούλιο της χώρας στην πλατφόρμα X. Αν και αρχικά στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας είχε δηλώσει ότι ο βουλευτής βγήκε αλώβητος από το περιστατικό, αργότερα οι αρχές διευκρίνισαν πως κατέληξε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε δρόμο του χωριού Ρίο Όντο. Όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, άγνωστοι δράστες εξαπέλυσαν ευθεία επίθεση κατά του πολιτικού, με τους τρεις αστυνομικούς να πέφτουν νεκροί από πυροβολισμούς στην προσπάθειά τους να τον προστατεύσουν.

Η περιοχή της Σακάπα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, το οποίο φέρεται να διατηρεί δεσμούς συνεργασίας με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα. Στην ίδια επαρχία, στις 27 Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αιματηρών συμπλοκών που αποδόθηκαν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Επιπλέον, στα τέλη Οκτωβρίου, η Σακάπα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω μιας υπερπολυτελούς δεξίωσης 1.000 καλεσμένων —το κόστος της οποίας εκτιμήθηκε από τον Τύπο στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια— για τα 15α γενέθλια της κόρης της δημάρχου, Σιομάρα Οβάγιε. Η κ. Οβάγιε είναι παντρεμένη με τον Σέρχιο Σιφουέντες, ο οποίος έχει παραδεχθεί τη δράση του ως διακινητής ναρκωτικών και επέστρεψε πρόσφατα στη Γουατεμάλα μετά την έκτιση ποινής φυλάκισης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική πρεσβεία στη χώρα καταδίκασε την εν λόγω εκδήλωση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η δήμαρχος είναι κουνιάδα του Αρόλδο Λορενσάνα, ενός εμπόρου ναρκωτικών τον οποίο η Ουάσιγκτον έχει επικηρύξει με αμοιβή έως και 5 εκατομμύρια δολάρια.