Νέος γύρος διαδηλώσεων οργανώνεται στη Γαλλία σήμερα

Νέος γύρος διαδηλώσεων προγραμματίζεται στη Γαλλία το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, για τέταρτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων. Επίκεντρο αναμένεται να είναι το Παρίσι, όπου τα Κίτρινα Γιλέκα επιδιώκουν να κινηθούν προς σημεία πολιτικής εξουσίας, δύο ημέρες μετά την πανεθνική απεργιακή και διαδηλωτική κινητοποίηση που κάλεσαν τα συνδικάτα.

Οι διαδηλώσεις γίνονται ενώ η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα το πρωί διάλογο με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ακολουθήσουν συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις. Βασικό αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, εν μέσω ακρίβειας.

Οι διαδηλώσεις για την ακρίβεια και η διαφορά στους αριθμούς

Την Πέμπτη, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία. Οι αρχές κατέγραψαν 575.000 συμμετέχοντες, ενώ το συνδικάτο CGT ανέβασε τον αριθμό σε 1,6 εκατομμύρια.

Φορέας συντονισμού οργανώσεων νεολαίας και περιφερειακές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καλέσει σε πορεία στο Παρίσι «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας». Η διαδρομή της κινητοποίησης έχει λάβει άδεια από τις αρχές και θα συνδέει, όπως συνέβη και την Πέμπτη, τις πλατείες Ρεπουμπλίκ και Νασιόν.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η κινητοποίηση της Πέμπτης «γενικά κύλησε ομαλά». Οι αρχές, ωστόσο, θέλουν να αποτρέψουν επανάληψη των επεισοδίων ταραχών και λεηλασιών που καταγράφηκαν στις 17 Οκτωβρίου, το πρώτο Σάββατο των διαδηλώσεων.

Κίτρινα Γιλέκα: Χωριστή συγκέντρωση στην Κονκόρντ

Το συντονιστικό των Κίτρινων Γιλέκων επέλεξε να κινηθεί ανεξάρτητα από τα συνδικάτα, καλώντας σε ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Κονκόρντ. Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού δεν έχει εγκρίνει αυτή την κινητοποίηση.

Ο Μπενζαμέν Μπαλ, μέλος του συντονιστικού οργάνου των Κίτρινων Γιλέκων, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την έξοδό του από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού: «Θα είμαστε στην Κονκόρντ στις 14:00 και θα μείνουμε εκεί έως τις 19:00».

Παρά την απαγόρευση της συγκέντρωσης, ο ίδιος προειδοποίησε: «Καλούμε σε μαζική ανυπακοή».

Ο δικηγόρος των Κίτρινων Γιλέκων, Νταβίντ Λιμπεσκίντ, εξήγησε ότι η επιλογή της Κονκόρντ συνδέεται με τον πολιτικό χαρακτήρα των αιτημάτων τους. Πρόκειται για «ένα εμβληματικό σημείο, κοντά την Εθνοσυνέλευση, ένα σημείο εξουσίας, καθώς οι διεκδικήσεις μας είναι πολιτικές».

Τα Κίτρινα Γιλέκα υπολογίζουν ότι θα γίνουν περίπου 120 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός παραμένει πολύ χαμηλότερος από τις 1.700 κινητοποιήσεις που είχαν καταγραφεί στις 17 Οκτωβρίου.

Λεκορνί προς συνδικάτα και εργοδότες πριν από τον διάλογο

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε επιστολή που απέστειλε την Παρασκευή προς τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση σε ένα κοινωνικά τεταμένο φθινόπωρο.

Ο Λεκορνί διαβεβαίωσε ότι «(ακούει) τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη» και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών.

Για τον διάλογο που συγκαλεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα, δήλωσε ότι θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων».

Ενισχυμένη αστυνόμευση σε όλη τη Γαλλία

Η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι έχουν κινητοποιηθεί 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε όλη τη Γαλλία.

Η αυξημένη παρουσία των αρχών συνδέεται με την προσπάθεια να διατηρηθεί ο έλεγχος κατά τις νέες κινητοποιήσεις, ιδίως στο Παρίσι και γύρω από την πλατεία Κονκόρντ, όπου τα Κίτρινα Γιλέκα επιμένουν να συγκεντρωθούν παρά την απαγόρευση.