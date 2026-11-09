Τραπεζική κρίση στην Παραγουάη: Έρευνα στο σπίτι του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

Στο πλαίσιο των ερευνών για την κατάρρευση της τράπεζας Ueno, οι δικαστικές αρχές της Παραγουάης πραγματοποίησαν χθες, Κυριακή, έφοδο στην κατοικία του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια κοντά στην Ασουνσιόν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η επιχείρηση αποσκοπούσε στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, καθώς ο πρώην πρόεδρος έχει ήδη καθαιρεθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Η κρίση, η οποία πήρε αμέσως έντονη πολιτική διάσταση, ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη όταν η Κεντρική Τράπεζα της χώρας έθεσε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπό καθεστώς εξυγίανσης και εκκαθάρισης λόγω αφερεγγυότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών και των καρτών περίπου τριών εκατομμυρίων πελατών, αριθμός που αντιστοιχεί στην πλειονότητα των ενηλίκων πολιτών της Παραγουάης.

Όπως διευκρίνισε η εισαγγελία, η έρευνα στο σπίτι του Πένια συνδέεται άμεσα με τις κατηγορίες της κατάχρησης εμπιστοσύνης και της ιδιοποίησης κεφαλαίων για ίδιον όφελος.

Ο κ. Πένια προφυλακίστηκε το Σάββατο.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του κατηγορητηρίου, που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο κ. Πένια, ο οποίος ως την άνοιξη του 2025 διακρατούσε μετοχές στον όμιλο συμμετοχών στον οποίο ανήκει η τράπεζα, κατηγορείται πως διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην πελώρια «αύξηση» και «συγκέντρωση» δημοσίων κεφαλαίων και πόρων συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ueno, ύψους 800 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων.

Πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κ. Πένα έλαβε τον Μάιο δυο δάνεια από τη Ueno, ύψους 500.000 δολαρίων, για να χρηματοδοτήσει την ανέγερση της κατοικίας που ερευνήθηκε.

Ο συντηρητικός πολιτικός 47 ετών, πρόεδρος της Παραγουάης από το 2023, σύμμαχος της Ουάσιγκτον, η θητεία του οποίου κανονικά θα ολοκληρωνόταν το 2028, κρίθηκε —ομόφωνα— ένοχος από τους παρόντες στη Γερουσία κατά τη δίκη του, για «κακή άσκηση» των καθηκόντων του και καθαιρέθηκε από το αξίωμα.

Κατόπιν ορκίστηκε νέος αρχηγός του κράτους ο αντιπρόεδρος Πέδρο Αγιάνα, που έδωσε εντολή οι φορολογούμενοι οι οποίοι πλήττονται από την κατάρρευση της τράπεζας, που αναπτυσσόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από την ίδρυσή της το 2021 ως την κατάρρευσή της την περασμένη εβδομάδα, «να μην πληρώσουν πρόστιμα, ούτε προσαυξήσεις λόγω καθυστερήσεων αποπληρωμής, ούτε τόκους εξαιτίας του προβλήματος αυτού».

Ο νέος αρχηγός του κράτους ανέφερε πως έλαβαν, εν μέρει ή εν όλω, τα χρήματά τους 1,2 εκατομμύρια καταθέτες, ότι δηλαδή επιστράφηκαν στους δικαιούχους κεφάλαια συνολικά σχεδόν 160 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα.