Ντόναλντ Τραμπ: Τριήμερη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ και Β. Πούτιν εντός του μήνα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι αναμένει να έχει τριμερή συνάντηση αργότερα μέσα σε αυτόν τον μήνα με τους ομολόγους του της Κίνας και της Ρωσίας, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου της APEC.

Ο Τραμπ φαίνεται να σκοπεύει να συζητήσει μαζί τους, με κεντρικό θέμα συζήτησης τις προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Θα πάω στην Κίνα», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους, «και μια από τις συναντήσεις» που θα έχει «νομίζω θα είναι με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Σι, κι αυτό θα είναι ενδιαφέρον».

Συνέχισε λέγοντας ,«Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα, για την αποπυρηνικοποίηση, όμως θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο στο Ιράν».

Η ένοπλη σύρραξη, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία, είχε συνέπεια τον κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, πέρασμα με ιδιαίτερα στρατηγική σημασία για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων στις διεθνείς αγορές, κάτι που απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Την 21η Οκτωβρίου, το Κρεμλίνο αναφέρθηκε σε προετοιμασίες για τριμερή συνάντηση , την πρώτη με τη συμμετοχή των ηγετών αυτών των τριών χωρών.

Προηγουμένως, η Wall Street Journal είχε αναφέρει πως ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν επιδίωκε να γίνει συνάντηση με τους δύο ομολόγους του προκειμένου να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τρόπο που θα ευνοήσει τη Μόσχα, με την ευκαιρία της APEC (οικονομικής συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού).

Το ενδεχόμενο της συγκεκριμένης συνόδου προκαλεί συναγερμό στο Κίεβο, καθώς η ουκρανική πολιτική ηγεσία φοβάται πως θα θυσιαστεί στο πλαίσιο διευθέτησης μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον έχουν εντατικοποιηθεί ξανά στο πλαίσιο εγχειρήματός της για να βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων και να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Αναμένεται επίσης συνάντηση ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας, με αμερικανική μεσολάβηση, αύριο και μεθαύριο στο Αμπού Ντάμπι, στα ΗΑΕ.