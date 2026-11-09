Αργεντινή: Ασανσερ έπεσε από τον 9ο όροφο- 6 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Σάντα Φε στην Αργεντινή, όταν ασανσερ έπεσε από τον 9ο όροφο.

Από την πτώση τραυματίστηκαν έξι άτομα μεταξύ των οποίων ήταν και δύο παιδιά. Μάλιστα οι τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Η έρευνα, αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτιλύχθηκε το περιστατικό, βρίσκεται σε εξέλιξη.