Πύρινη κόλαση σε δρόμο με καταστήματα στην Ινδία. Οι φλόγες κατέστρεψαν τα πάντα
Η μεγάλη φωτιά όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής δεν άργησε να επεκταθεί στην περιοχή Ντονγκρί της Ινδίας . Η πυρκαγιά άρχισε να ΄΄καταπίνει΄΄ τα καταστήματα με τους ιδιοκτήτες τους να μην μπορούν να την περιορίσουν .
Οι εικόνες που μεταδίδονται από το σημείο σοκάρουν . Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για μια τρομακτική σκηνή με τους πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες λόγω και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στα καταστήματα .
Το Ντονγκρί (Dongri) είναι μια από τις πιο ιστορικές, πυκνοκατοικημένες και πολιτισμικά ποικιλόμορφες γειτονιές στο Νότιο Μουμπάι της Ινδίας. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τους στενούς της δρόμους, τις ζωντανές αγορές, τα παλιά κτίρια και μια πλούσια ιστορία που συνυφαίνεται με το εμπόριο, τη θρησκεία, αλλά και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις