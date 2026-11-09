Πύρινη κόλαση σε δρόμο με καταστήματα στην Ινδία. Οι φλόγες κατέστρεψαν τα πάντα

Η μεγάλη φωτιά όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής δεν άργησε να επεκταθεί στην περιοχή Ντονγκρί της Ινδίας . Η πυρκαγιά άρχισε να ΄΄καταπίνει΄΄ τα καταστήματα με τους ιδιοκτήτες τους να μην μπορούν να την περιορίσουν .

Οι εικόνες που μεταδίδονται από το σημείο σοκάρουν . Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για μια τρομακτική σκηνή με τους πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες λόγω και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στα καταστήματα .

Το Ντονγκρί (Dongri) είναι μια από τις πιο ιστορικές, πυκνοκατοικημένες και πολιτισμικά ποικιλόμορφες γειτονιές στο Νότιο Μουμπάι της Ινδίας. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τους στενούς της δρόμους, τις ζωντανές αγορές, τα παλιά κτίρια και μια πλούσια ιστορία που συνυφαίνεται με το εμπόριο, τη θρησκεία, αλλά και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα