Κίνα: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία- 14 νεκροί

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε μεγάλο κτίριο στην πόλη Ταϊγιουάν, στην κινεζική επαρχία Σανσί (βόρεια).

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο στην φωτιά έχασαν την ζωή τους 14 άνθρωποι.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην πολυκατοικία, στο κέντρο της Ταϊγιουάν, στις 16:59 (τοπική ώρα- 10:59 ώρα Ελλάδας).

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς είχε ολοκληρωθεί περίπου δύο ώρες αργότερα και οι αρχές ανέφεραν πως 38 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Πέντε από τα θύματα επιβεβαιώθηκε πως ήταν νεκρά χθες βράδυ.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.