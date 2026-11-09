Βραζιλία: Δέκα νεκροί από πτώση οχήματος σε λίμνη

Τραγικό θάνατο βρήκαν δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και πέντε παιδιά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κατέληξε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το δυστύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Μπάχα Μάνσα, η οποία απέχει περίπου 140 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

«Τα θύματα είχαν ήδη αποβιώσει» όταν διασώστες «τα ανέσυραν από το όχημα», διευκρίνισε η κυβέρνηση της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο (νοτιοανατολικά) σε ανακοίνωσή της.

Επιχείρησαν περίπου τριάντα πυροσβέστες και δύο δύτες για να ανασυρθούν τα θύματα.

Οι τοπικές αρχές αναφέρθηκαν σε «δυστύχημα». Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε πως διενεργούσε έρευνα επιτόπου για να εξακριβωθούν οι περιστάσεις και τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στη λίμνη.

Στην περιοχή γύρω από το Ρίο καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις προχθές Σάββατο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οδικού δικτύου σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κοπακαμπάνα.