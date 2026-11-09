Μεξικό: Συνέλαβαν ηγετικό στέλεχος καρτέλ ναρκωτικών

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι συνέλαβαν στη Σαπόπαν τοπικό ηγέτη του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ). Μάλιστα θεωρείται μία από τις δύο ισχυρότερες συμμαχίες ένοπλων συμμοριών στη χώρα, σε συνεργασία με αυτές των ΗΠΑ.

Το ΚΝΓΧ συγκαταλέγεται στις λατινοαμερικάνικες συμμορίες που η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις. Ειδικότερα, ίναι γνωστό για την ακραία βία του και για τις επιθέσεις του εναντίον των αρχών.

Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Ραφαέλ Άλβαρες, γνωστού με το ψευδώνυμο «R2». Ο συλληφθείς εμπλεκόταν σε ανθρωποκτονίες, διακίνηση ουσιών και εκβιάσεις, ειδικά σε βάρος παραγωγών αβοκάντο.

Επίσης φέρεται ακόμη να συνδέεται με τη δολοφονία, πριν από έναν χρόνο, του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της Ουρουαπάν, γνωστού διότι αγωνιζόταν εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο ηγέτης του πυρήνα εντοπίστηκε χάρη σε πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), όπως ενημέρωσε μέσω X ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνελήφθησαν ακόμη 19 πρόσωπα. Ο «R2» συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και του παρέχονται ιατρικές φροντίδες.

Τραυματίστηκε ακόμη ένας άνδρας των ειδικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Η DEA από την πλευρά επιβεβαίωσε ότι διαβίβασε πληροφορίες και πρόσθεσε πως ο «R2» καταζητείται από τη δικαιοσύνη στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και για υποθέσεις σχετιζόμενες με τη διακίνηση, την κατοχή και τη χρήση πυροβόλων όπλων.