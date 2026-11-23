Μαζική διαδήλωση πραγματοποίησαν χιλιάδες πολίτες στην περιοχή Μπεσικτάς της Κωνσταντινούπολης, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τον διορισμό κρατικών επιτρόπων σε μέσα ενημέρωσης, τη φραγή ενημερωτικών ιστοσελίδων και τις συλλήψεις δημοσιογράφων. Το παρών στην κινητοποίηση έδωσαν εργαζόμενοι στον χώρο του Τύπου, καθώς και μέλη πολιτικών κομμάτων, εργατικών συνδικάτων και επαγγελματικών φορέων, διεκδικώντας τη διασφάλιση της ελευθεροτυπίας και του δικαιώματος του κοινού στην πληροφόρηση.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας (του Νέου Κόμματος), με το πλήθος να πραγματοποιεί πορεία από το Γκαϊρέτεπε έως την πλατεία Μπαρμπαρός.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης της Κωνσταντινούπολης, Οζγκιούρ Τσελίκ, κατήγγειλε την υπαγωγή των τηλεοπτικών σταθμών Halk TV, Sözcü TV και Tele1 υπό κρατική διαχείριση, όπως και την απαγόρευση πρόσβασης στον ενημερωτικό ιστότοπο T24, απευθύνοντας κάλεσμα για έμπρακτη υποστήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.

Από το βήμα της συγκέντρωσης, η πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου, Πινάρ Τουρέντς, εστίασε στις συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων δημοσιογράφων, ενώ η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Προοδευτικών Εργατικών Συνδικάτων (DİSK), Αρζού Τσερκέζογλου, τόνισε ότι η ελευθερία του λόγου και της ενημέρωσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιακών δικαιωμάτων.