Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες το βράδυ επιχείρηση για τον εντοπισμό και την αιχμαλώτιση μιας λέαινας που φέρεται να κινείται ελεύθερη στον δήμο Σαριγιέρ, στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά την εμφάνιση εικόνων από κάμερα ασφαλείας, στις οποίες καταγράφεται το θηλυκό λιοντάρι.

Η Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων και η Δημοτική Αστυνομία του Σαριγιέρ ενημερώθηκαν για το περιστατικό και έστειλαν ομάδες στην περιοχή. Παράλληλα, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιήσεις να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όσο διαρκούν οι έρευνες.

Έλεγχοι μετά την καταγραφή από κάμερα ασφαλείας

Ομάδες του τοπικού γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης στον Σαριγιέρ έφτασαν στο σημείο όπου προήλθαν οι εικόνες, προκειμένου να τις εξετάσουν και να πραγματοποιήσουν τις πρώτες επιθεωρήσεις στο πεδίο.

Στις αρχικές έρευνες συμμετείχαν και δυνάμεις του Σταθμού Χωροφυλακής του Ζεκεριγιακιόι.

Μετά το πρώτο στάδιο των ερευνών, αναπτύχθηκαν επιπλέον ομάδες με θερμικές κάμερες, ώστε η αναζήτηση να επεκταθεί στη γύρω περιοχή.

Η λέαινα εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή του Σαριγιέρ

Οι επιχειρήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό της περιοχής όπου βρίσκεται το ζώο, η οποία περιγράφεται ως δασώδης. Οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια να το αιχμαλωτίσουν με τη συνδρομή ειδικών κτηνιάτρων.

Μονάδες της Χωροφυλακής έχουν λάβει μέτρα ασφαλείας στην περιοχή του Σαριγιέρ.

Πηγή Βίντεο: X – Al Jazeera English, Burc