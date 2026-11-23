Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσίασε έναν σωσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις και τις χειρονομίες του Αμερικανού προέδρου.

Το σατιρικό σκετς πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στην Οτάβα, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Κοινοβουλευτικής Λέσχης Τύπου, με φόντο την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά.

Ο σωσίας εμφανίστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους και αναπαρήγαγε με ακρίβεια τις κινήσεις του Τραμπ. Παράλληλα, χρησιμοποίησε χαρακτηριστικές εκφράσεις του Αμερικανού προέδρου, κάνοντας αναφορά και στην επαναλαμβανόμενη πρότασή του να μετατραπεί ο Καναδάς στην 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το δείπνο της Κοινοβουλευτικής Λέσχης Τύπου αποτελεί μια ετήσια εκδήλωση στην οποία ο Καναδός πρωθυπουργός συνηθίζει να απευθύνεται στους δημοσιογράφους με αιχμηρό χιούμορ και σατιρικές αναφορές. Η εκδήλωση έχει αντίστοιχο χαρακτήρα με το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός έχει αναδειχθεί σε μία από τις βασικές φωνές που αμφισβητούν ανοιχτά τον Τραμπ, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του δασμολογικού πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Καναδάς.

Πηγή Βίντεο: Χ – Firstpost