Συγκλονίζουν τα νέα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο στην Βαρκελώνη .

Το λεωφορείο της γραμμής 39 τυλίχθηκε στις φλόγες στη στάση των οδών Biada και Torrent de l’Olla, λίγα λεπτά πριν από τις 20:00 αυτής της Κυριακής, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματίες. Το λεωφορείο, που κινείται με αέριο, πήρε φωτιά έπειτα από αρκετές εκρήξεις, οι οποίες συνεχίστηκαν όσο η πυρκαγιά ήταν σε εξέλιξη. Η φωτιά ξεκίνησε από το μπροστινό μέρος του λεωφορείου, όμως τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν πριν καεί, ενώ κανένας περαστικός δεν τραυματίστηκε.