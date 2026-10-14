Τουρκία: Αστυνομική επιχείρηση κατά του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης

Στο στόχαστρο των τουρκικών δικαστικών αρχών βρέθηκε το δίκτυο Halk TV, ένας από τους κυριότερους τηλεοπτικούς σταθμούς της αντιπολίτευσης στη χώρα. Με απόφαση των αρχών διορίστηκε κρατικός διαχειριστής στο κανάλι, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που κατέληξε σε 11 συλλήψεις.

Η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έκδοση συνολικά 17 ενταλμάτων σύλληψης στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Βασικός ύποπτος στην υπόθεση θεωρείται ο ιδιοκτήτης του σταθμού, Ταφέρ Μαχίρογλου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί, γύρω στις 05:15. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πρόσβαση στο κτίριο του σταθμού, εμποδίζοντας τους εργαζομένους να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος μπήκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, προχωρώντας σε εξονυχιστικούς ελέγχους και έρευνες στους χώρους του καναλιού.

Στις 05:39, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Halk TV Τζαφέρ Μαχίρογλου γνωστοποίησε την αστυνομική επέμβαση μέσω ανάρτησής του στο Χ, στρέφοντας τα βέλη του κατά του διορισμένου με δικαστική απόφαση προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε πρόσφατα επικρίνει δημόσια τον σταθμό.

«Ο ηγέτης της ακυρότητας Κιλιτσντάρογλου και η ομάδα του μπορούν να είναι ευτυχείς. Η αστυνομία βρίσκεται στο Halk TV», δήλωσε.

Η διακοπή της μετάδοσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η ομάδα των διορισμένων διαχειριστών εισήλθε στο κτίριο και ανέλαβε τη διοίκηση του τηλεοπτικού δικτύου. Ο δημοσιογράφος Ντενίζ Μπαϊράμογλου δημοσιοποίησε εικόνες από τις αστυνομικές έρευνες, επιβεβαιώνοντας την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ακολούθησε προσπάθεια του γενικού διευθυντή ειδήσεων του Halk TV, του Σουάτ Τοκτάς, να διασφαλίσει τη συνέχιση της τηλεοπτικής μετάδοσης έπειτα από συνομιλία του με τον επικεφαλής των διορισμένων διαχειριστών. Ωστόσο η συνάντηση δεν έφερε αποτέλεσμα.