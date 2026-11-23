Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε ξενοδοχείο στην Ποϊάνα Μπρασόβ της Ρουμανίας, οδηγώντας στην ασφαλή εκκένωση περίπου 150 ατόμων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα) στη σοφίτα και την πρόσοψη του κτιρίου, επεκτεινόμενη τελικά σε επιφάνεια περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

Περίπου 150 ένοικοι και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το συγκρότημα, χωρίς να αναφερθούν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί, σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εκτάκτων Αναγκών του Μπρασόβ.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις από τέσσερις νομούς (Μπρασόβ, Κοβάσνα, Πράχοβα και Άρτζες) με 11 πυροσβεστικά οχήματα, 4 κλιμακοφόρα οχήματα, ειδικό όχημα υδροδιάτρησης, drones και θερμικές κάμερες. Η επιχείρηση διήρκεσε πάνω από 12 ώρες, καθώς η διπλή μεταλλική επένδυση της στέγης δυσχέρανε την πρόσβαση των πυροσβεστών στις κρυφές εστίες.Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.