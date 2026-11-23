Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός ομορφιάς Miss Universe, με την εκπρόσωπο της Ελλάδας, Ολίβια Βασιλοπούλου, να κερδίζει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό.

Η 24χρονη εκπρόσωπος της Ελλάδας γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από γονείς ελληνικής καταγωγής, και έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες. Μιλά πέντε γλώσσες, ενώ έχει μοιράσει τη ζωή της ανάμεσα στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Αθήνα, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τις ελληνικές της ρίζες.

Η νεαρή Ελληνοαυστραλή έχει ήδη ξεχωρίσει στη σκηνή του διαγωνισμού, συμμετέχοντας στις τελευταίες δοκιμασίες με τρεις διαφορετικές εμφανίσεις: με μαγιό, με εντυπωσιακό βραδινό φόρεμα και με μια ιδιαίτερη δημιουργία εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική ιστορία.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στην εμφάνισή της με το βραδινό φόρεμα. Η Βασιλοπούλου περπάτησε στην πασαρέλα με αυτοπεποίθηση και άνεση, αποσπώντας χειροκροτήματα και επευφημίες.

Θετικά σχόλια συγκέντρωσε και η παρουσία της με μαγιό, όπου ξεχώρισε για το χαμόγελο και τη φυσικότητά της.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η εμφάνισή της με τη στολή της αρχαίας Ελληνίδας πολεμίστριας, μέσα από την οποία επέλεξε να τιμήσει την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η εντυπωσιακή δημιουργία είναι εμπνευσμένη από την Αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, και συμβολίζει τη δύναμη, το θάρρος και την αποφασιστικότητα των αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών. Περιλαμβάνει χρυσή πανοπλία, επιβλητική μπλε κάπα και έναν πυρσό, ο οποίος παραπέμπει στην άσβεστη φλόγα του Ολυμπιακού πνεύματος.

Η ίδια παρουσίασε τη στολή μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, εξηγώντας τον συμβολισμό της και τη σύνδεσή της με την ελληνική ιστορία.

«Μια γιορτή της ιστορίας, της μυθολογίας και της εθνικής υπερηφάνειας, που ζωντανεύει στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη στο Πουέρτο Ρίκο.

Πηγή: Instagram- olivia.vasilopoulos