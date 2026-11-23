Η δανική αστυνομία διερευνά απειλές για τοποθέτηση βομβών σε σχολεία σε ολόκληρη τη Δανία, οι οποίες διακινήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι αξιόπιστες και δεν έχουν ζητήσει την εκκένωση σχολικών εγκαταστάσεων ή την εφαρμογή ειδικών μέτρων ασφαλείας.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε ότι τα μηνύματα αφορούσαν εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. «Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες», σημείωσε σε γραπτή της ενημέρωση, διευκρινίζοντας πως τα μηνύματα εστάλησαν ηλεκτρονικά.

Οι απειλές έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις τοπικές σχολικές κοινότητες, παρότι η αρχική αξιολόγηση των αρχών δεν δείχνει άμεσο κίνδυνο.

Η έρευνα της αστυνομίας και η επικοινωνία με τα σχολεία

Η αστυνομία βρίσκεται σε επαφή με σχολεία, δήμους, τοπικές κοινότητες και υπηρεσίες πρόληψης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. «Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία», προσέθεσε η ανακοίνωση.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, η δανική αστυνομία τόνισε: «Η εκτίμηση της αστυνομίας αυτή τη στιγμή είναι ότι οι απειλές δεν είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, είναι απολύτως κατανοητό ότι προκαλούν αναστάτωση και ανησυχία στις τοπικές σχολικές κοινότητες».

Οι αρμόδιες αρχές στη Βόρεια Γιουτλάνδη δεν έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση μαθητών και προσωπικού από σχολεία. «προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις σχολείων ούτε να ληφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας».

Σε άλλη διατύπωση της ανακοίνωσης της αστυνομίας της περιοχής αναφέρεται: «προς το παρόν (…) δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε εκκενώσεις (σχολείων) ούτε να λάβουμε ειδικά μέτρα ασφαλείας».

Ψευδείς απειλές και κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη

Το περιστατικό στη Δανία καταγράφεται ενώ ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεχθεί τις τελευταίες εβδομάδες ψευδείς συναγερμούς για βόμβες σε σχολεία και αεροσκάφη, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις που επηρέασαν υποδομές σούπερ μάρκετ και συστήματα ψύξης τους.

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν αναφερθεί σε τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα πολιτών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται και ως πιθανό μέρος εκστρατείας υβριδικού πολέμου, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί τέτοια σύνδεση, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Εκκενώσεις στην Ισπανία και την Ιταλία

Την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερα από δέκα σχολεία στην Ισπανία εκκενώθηκαν μετά την αποστολή απειλητικών email για βόμβες.

Νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, σχολικές μονάδες στην Ιταλία εκκενώθηκαν έπειτα από την αποστολή χιλιάδων απειλητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.