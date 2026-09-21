Στενά του Ορμούζ: Μόλις 12 εμπορικά πλοία πέρασαν

Μόλις 12 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ το Σάββατο και την Κυριακή. Ο αριθμός είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν είχαν καταγραφεί 35 διελεύσεις.

Συνεχίζεται η ένταση στον Κόλπο

Η μείωση στις διελεύσεις καταγράφεται ενώ οι εντάσεις στον Κόλπο συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο και στην πράξη έχουν ανασταλεί.

Τα στοιχεία για την κίνηση στα στενά του Ορμούζ είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να μην αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική εικόνα.

Γιατί μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός

Αρκετά εμπορικά πλοία διασχίζουν τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους. Πρόκειται για το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων, γνωστό ως Automatic Identification System (AIS). Με την απενεργοποίηση των συσκευών γίνεται πιο δύσκολος ο εντοπισμός των πλοίων.

Έτσι, τα 12 εμπορικά πλοία που καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν το σύνολο των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ.