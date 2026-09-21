Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ-Πρίσλεϊ Γκέρμπερ
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος του πασίγνωστου μοντέλου των 80s και των 90s, Σίντι Κρόφορντ, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 27 ετών.
Ο ΠρίσλεΪ άφησε την τελευταία του πνοή χθες.
Σύμφωνα, με την ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται ότι ο Πρίσλεϊ πέθανε σε δομή απεξάρτησης. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε την αιτία θανάτου.
Ο άτυχος νέος ήταν το μεγαλύτερο παιδί της Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντι Γκέρμπερ και εργαζόταν και ο ίδιος ως μοντέλο. Κατά την διάρκεια της καριέρας του, είχε συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδα για σχεδιαστές, όπως ο Κάλβιν Κλάιν και οι Dolce & Gabbana.
Ενώ το 2018 είχε συνεργαστεί με την μητέρα του σε διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl.
O Πρέσλεϊ στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για θέματα που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία.
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