Αϊτή: 18 ύποπτοι για τη δολοφονία Μοΐζ εκδόθηκαν στις ΗΠΑ

Δεκαοκτώ πρόσωπα εκδόθηκαν από την Αϊτή στις ΗΠΑ, προκειμένου να προστεθούν στη δίκη για τη φερόμενη εμπλοκή τους στη δολοφονία του πρώην προέδρου της χώρας, Ζοβενέλ Μοΐζ, τον Ιούλιο του 2021.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Κυριακή ο Αμερικανός ομοσπονδιακός εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση. Ο Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες χαρακτήρισε την έκδοση «επόμενη σημαντική φάση» στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του Μοΐζ.

Στις ΗΠΑ και ο Ζοζέφ Φελίξ Μπαντιό

Μεταξύ των 18 προσώπων βρίσκεται ο Ζοζέφ Φελίξ Μπαντιό, πρώην στέλεχος μονάδας καταπολέμησης της διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης της Αϊτής. Πηγές της αϊτινής κυβέρνησης και της αστυνομίας τον περιγράφουν ως έναν από τους βασικούς υπόπτους.

Οι υπόλοιποι είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Κολομβιανοί μισθοφόροι.

Ο Αμερικανός εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος συνολικά 30 προσώπων για την υπόθεση. Πέντε έχουν ήδη καταδικαστεί στις ΗΠΑ σε ισόβια κάθειρξη, ενώ άλλοι τέσσερις κρίθηκαν ένοχοι τον Μάιο για σειρά κατηγοριών.

Η δολοφονία του προέδρου και η κρίση στην Αϊτή

Ο 53χρονος Ζοβενέλ Μοΐζ δολοφονήθηκε τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουλίου 2021. Ένοπλη ομάδα τον πυροβόλησε μέσα στην ιδιωτική κατοικία του στο Πορτ-ο-Πρενς, χωρίς να επέμβουν οι σωματοφύλακές του. Η δολοφονία επιδείνωσε το χάος στην Αϊτή. Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια πολιτική, οικονομική και κρίση ασφάλειας. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο από τους περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα λόγω της βίας των συμμοριών, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο.

Η αϊτινή αστυνομία είχε συλλάβει περίπου 40 υπόπτους μετά τη δολοφονία, μεταξύ των οποίων περίπου 20 Κολομβιανούς μισθοφόρους. Ωστόσο, η έρευνα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στο αϊτινό δικαστικό σύστημα.

Στην Αϊτή προβλέπεται, σύμφωνα με το εκλογικό χρονοδιάγραμμα, να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο ο πρώτος γύρος προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, ενώ ο δεύτερος γύρος έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.