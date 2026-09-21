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Σιγκαπούρη: Σφοδρή σύγκρουση πλοίων

ΔΙΕΘΝΗ
21/09/2026 10:36
Σιγκαπούρη: Σφοδρή σύγκρουση πλοίων
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - THE MARITIMENET X

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Σιγκαπούρη, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται και σε βίντεο, ένα φορτηγό πλοίο, με σημαία Παναμά, συγκρούστηκε με κινεζικό αλιευτικό, κοντά στα στενά της Σιγκαπούρης.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και αναστάτωση στο πλήρωμα του αλιευτικού, που είδε το μεγάλο πλοίο να κατευθύνεται κατά πάνω του.

 

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