Στενά του Ορμούζ: Μόλις 3 εμπορικά πλοία πέρασαν την Τετάρτη

Τρία εμπορικά πλοία διέσχισαν την Τετάρτη τα στενά του Ορμούζ. Ο αριθμός είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με την Τρίτη, όταν είχαν καταγραφεί 12 διελεύσεις, αλλά και με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που ήταν σχεδόν 17 πλοία.

Μεγάλη πτώση στις διελεύσεις

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική μείωση της κίνησης των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Από σχεδόν 17 διελεύσεις κατά μέσο όρο τις τελευταίες 10 ημέρες, ο αριθμός έπεσε στις 12 την Τρίτη και μόλις στις 3 την Τετάρτη.

Τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά. Ωστόσο, αποτυπώνουν τη μεγάλη διαφορά στον αριθμό των εμπορικών πλοίων που καταγράφηκαν να περνούν από το στρατηγικό στενό.

Δεν καταγράφονται όλα τα πλοία

Η εικόνα από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι πλήρης. Ο λόγος είναι ότι ορισμένα πλοία επιλέγουν να απενεργοποιούν τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους. Πρόκειται για το Automatic Identification System (AIS), ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων. Με την απενεργοποίησή του, ο εντοπισμός των πλοίων γίνεται πιο δύσκολος.

Τα δεδομένα του AIS

Έτσι, ο αριθμός των πλοίων που καταγράφηκαν να διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη το σύνολο των διελεύσεων. Κάποια εμπορικά πλοία συνεχίζουν να περνούν χωρίς να μεταδίδουν τα δεδομένα θέσης τους, ώστε να είναι δυσκολότερος ο εντοπισμός και η στοχοποίησή τους.